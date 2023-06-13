В Прибрежном откроется адаптивный пляж для инвалидов-колясочников

В Калининградской области готовятся открыть еще один пляж, обустроенный с учетом потребностей людей, передвигающихся на инвалидных колясках. Место организовано у яхт-клуба «Янтарный парус» в поселке Прибрежном.

Презентация пляжа состоится 16 июня.

Как рассказали организаторы, работа по созданию пляжа проходила в рамках проекта «Янтарный парус: доступный пляж в яхт-клубе», поддержанного министерством культуры и туризма Калининградской области.

Так, у Калининградского залива появилась доступная инфраструктура, включающая площадку для шезлонгов, зонты от солнца, пляжные столики, летний душ, помещение для переодевания с кушеткой и хранением оборудования, коляски для купания и подъемник для пересаживания в яхты, контейнеры для раздельного сбора мусора и быстросъемная дорожка для проезда по песку до воды.

Проект реализован Центром развития социальных и образовательных проектов «Аура».