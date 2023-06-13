Какие улицы в Калининграде остались без воды 13 июня

В Калининграде во вторник, 13 июня, запланирован ряд отключений. Так, в связи с ремонтом РТС «Прибрежная» с 7 по 20 июня нет горячего водоснабжения по адресам:

ул. Заводская 11,13 (психиатрическая больница №2), 18а (д/сад №99), 20-30, 25-37, 29б (школа №48)

ул. Береговая 1, 4-8, 5, 9-27,12, 24, 64, 66

ул. Воскресенская 1, 2, 3,4

ул. Строительная 9, 15, 20

ул. Парковая 1а, 3, 3а, 4, 12а, 16

В связи с плановым ремонтом котельных без горячей воды сидят до 24:00:

д/сад № 8 (ул. Университетская 1-13),

ул. Дзержинского 162-168.

ул. Дзержинского 131 (д/сад №9), 147 (больница №5), 163 (школа №15).