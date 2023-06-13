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НовостиЗдоровье13 июня 2023 8:27

В Калининградской области за неделю зарегистрировали 66 новых больных коронавирусом

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области заболеваемость коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю продолжила снижение. Зарегистрировано за 7 дней всего 66 заболевших, в том числе 7 детей до 18 лет (за аналогичную неделю 2022 года - 139 заболевших). В частности, за минувшие сутки выявлено в регионе всего два новых случая.

Данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Как и всегда, большинство случаев (95,5%) реализовались в форме ОРИ; 1,5% в виде пневмонии; 3%случаев выявлены активно без наличия симптомов.

Заболеваемость взрослых снизилась на 7,7%. По-прежнему больше всего больных среди пенсионеров.