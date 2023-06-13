Калининградские суды получили сообщения о бомбах и требования выкупа

В Калининграде суды получили сообщения о заложенных бомбах и требования выкупа в 7 999 999 рублей.

По данным пресс-службы областного суда, письма получили все суды Калининграда. В некоторых из них парализована работа, здания проверяют кинологи.

«Письма содержали требование выкупа в размере 7 999 999 рублей. Перевести деньги предлагалось по номеру телефона в течение 24 часов. В настоящее время в судах области проходят необходимые проверочные мероприятия. В некоторых из них, в том числе в Калининградском областном суде, проверки завершены, опасных предметов не обнаружено, суды продолжают работу в обычном режиме», - сообщает пресс-служба областного суда.