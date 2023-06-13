В Балтийском море проходят учения военных кораблей при поддержке авиации

В Балтийском море военные корабли проводят очередной этап учений. Им предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям. В общей сложности экипажи кораблей Балтийского флота выполнят более 30 различных боевых упражнений с фактическим применением оружия.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, на этом этапе будут также активно задействованы самолеты и вертолеты морской авиации.

Привлечено до 40 боевых кораблей.

Всего в маневрах задействовано порядка 3,5 тысячи военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, а также до 500 единиц боевой и специальной техники.

В рамках учения отрабатываются задачи защиты и обороны морских коммуникаций и пунктов базирования флота.