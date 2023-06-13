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НовостиПроисшествия13 июня 2023 9:59

В «Храброво» задержали женщину, которая закурила в самолете Москва - Калининград

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в самолете, который летел в Калининград из Москвы. Во время полета женщина закурила сигарету в туалете.

«Транспортные полицейские установили, что во время полета 39-летняя жительница Москвы не смогла побороть тягу к табачной продукции и закурила сигарету в туалетной кабине авиалайнера», - говорится в сообщении пресс-службы Западного ЛУ МВД России на транспорте.

В Калининграде в аэропорту «Храброво» наряд полиции уже ждал пассажирку у трапа. Ее задержали. Нарушительница заплатит штраф.