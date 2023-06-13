Ливень с грозой придет в Калининградскую область в четверг

В Калининградской области уже со среды, 14 июня, ожидаются долгожданные осадки.

Локальные и кратковременные дожди – уже завтра по области в течение дня, однако более интенсивных ливней и гроз в регионе стоит ожидать в четверг.

Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области».

«Предварительно, осадки в регионе будут наблюдаться в течение всей недели. Однако не стоит забывать, что они будут носить преимущественно локальный и кратковременный характер, поэтому в какой-то части региона могут пройти интенсивные ливни, а в других районах в некоторые дни осадков и вовсе может не быть», - отмечается в группе.

Температура воздуха днем по области в ближайшие пару дней составит +20...+24° С.