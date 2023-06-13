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НовостиСпорт13 июня 2023 11:14

Калининградская спортсменка завоевала две медали всероссийских соревнований по легкой атлетике

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: министерство спорта Калининградской области

Калининградская легкоатлетка завоевала две медали всероссийских соревнований, которые собрали в «Лужниках» несколько сотен отечественных спортсменов, а также участников из Турции, Кубы и Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, на дистанциях от 60 до 400 метров одной из мультимедалисток среди девушек не старше 18 лет стала Василиса Ракова из Калининграда. Она отличилась в беге на 100 и 200 метров.

«На спринтерской стометровке калининградская спортсменка стала вице-чемпионкой, финишировав за 12,39 секунды, а на двухсотметровке показала быстрейшее время, пробежав в финале за 24,98 секунды», - рассказали в минспорта.

Впереди у девушки – выступления на двух престижных всероссийских стартах июня в Москве и Московской области.