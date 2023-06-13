В Калининграде москвичка так напилась, что ее не допустили на борт самолета

Инцидент случился в аэропорту «Храброво» у борта самолета, который должен был лететь из Калининграда в Москву. Там на стоянку воздушных судов срочно потребовался наряд полиции.

Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, 38-летняя жительница Москвы слабо ориентировалась в окружающей обстановке. От женщины исходил запах алкоголя.

Москвичку проводили в дежурную часть. Женщина заплатит штраф по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось о том, что в «Храброво» задержали женщину, которая закурила в самолете, который летел из Москвы в Калининград.