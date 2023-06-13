В Калининграде воры обчищали квартиры, переодевшись в работников ЖКХ

В Калининграде задержали квартирных воров. Которые переодевались в работников ЖКХ.

Неоднократно судимые 50-летние мужчины надевали робы и обходили подъезды в многоэтажках.

Так, подобрав ключи к замку, они проникли в квартиру на Каштановой аллее.

Там они заметили камеру видеонаблюдения, которую сразу же накрыли одеялом.

«В это время сработала сигнализация, и фигуранты скрылись с места преступления, прихватив с собой технику стоимостью 10 тысяч рублей. Как позднее выяснилось, злоумышленники думали, что благодаря краже камеры видео с нее не попадет в руки полицейских. Этим расчетам, однако, не суждено было сбыться», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Злоумышленники уже под стражей. Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы.