В Калининграде фестиваль «Кантата» собрал 2,5 млн рублей на восстановление объектов архитектуры

. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде завершился III Международный фестиваль классической музыки «Кантата». В этом году по традиции одной из задач стало привлечение внимания к объектам архитектурного наследия. Удалось собрать 2,5 млн рублей.

Как рассказали организаторы, всю сумму с продаж направят в фонд, который занимается благоустройством и восстановлением архитектурных объектов в регионе.

Напомним, в этом году программа фестиваля «Кантата» была посвящена 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

Третий фестиваль «Кантата» объединил на сцене более чем 300 музыкантов, концерты посетили более 3500 гостей.