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НовостиПроисшествия13 июня 2023 13:33

Директор управления строительства в Краснознаменске, получивший взятку, отправился в колонию

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

За получение взятки осужден директор управления капитального строительства Краснознаменского округа. Он предложил предпринимателю заплатить ему 100 тысяч рублей. Взамен же обещал без замечаний принять выполненные работы по муниципальному контракту на благоустройство территории Центра молодежи и спорта Краснознаменска.

Как сообщает пресс-служба областного суда, директор подписал акт приемки и лично получил от бизнесмена часть взятки. Именно после этого мужчина был задержан сотрудниками полиции.

За взяточничество директор получил 2 года колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 2 года.