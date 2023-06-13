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НовостиОбщество13 июня 2023 13:43

В Калининграде на площади Победы 14 июня проведут донорскую акцию

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В честь Всемирного дня донора крови в Калининграде на площади Победы в среду, 14 июня, проведут акцию. В центр города приедет мобильный комплекс станции переливания крови. Он будет работать с 08.00 до 13.00.

Об этом сообщает региональный минздрав.

Также отмечается, что в этот день в обычном режиме будет работать станция переливания крови (ул. Чкалова, 29). Там тоже будут ждать доноров.

Для участия в донорской акции при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ с регистрацией в любом регионе.

Справки по телефону 92-48-17.