Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июня 2023 13:51

В Балтийске отдыхающий снял с рыболовного судна насос и электрическую помпу

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Балтийске по горячим следам раскрыта кража оборудования с рыболовного бота.

Один из туристов после отдыха решил не терять время даром – он перед возвращением домой решил обследовать бот, стоящий на ремонте на Малой набережной.

Мужчина снял с судна охлаждающий насос, электрическую помпу и палубный люк общей стоимостью 27 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Был задержан 45-летний житель Гурьевского района. К моменту прихода парома в Балтийск его уже поджидали сотрудники полиции.

Похищенное изъято, как и автомобиль злоумышленника. Мужчина объясняется в полиции.