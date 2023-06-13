В Балтийске отдыхающий снял с рыболовного судна насос и электрическую помпу

В Балтийске по горячим следам раскрыта кража оборудования с рыболовного бота.

Один из туристов после отдыха решил не терять время даром – он перед возвращением домой решил обследовать бот, стоящий на ремонте на Малой набережной.

Мужчина снял с судна охлаждающий насос, электрическую помпу и палубный люк общей стоимостью 27 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Был задержан 45-летний житель Гурьевского района. К моменту прихода парома в Балтийск его уже поджидали сотрудники полиции.

Похищенное изъято, как и автомобиль злоумышленника. Мужчина объясняется в полиции.