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НовостиОбщество13 июня 2023 14:15

В Калининградский и Куршский заливы осенью выпустят угря

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Молодь угря, завезенная в регион, будет выпущена в акватории Калининградского и Куршского заливов только осенью. Сейчас она подрастает. Об этом стало известно на встрече руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова и губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Напомним, в апреле 2023 года в область была доставлена очередная партия стекловидной личинки угря – 500 кг.

На встрече глава региона отметил, что только в 2022 году впервые за последние 30 лет началось зарыбление водоемов: в Калининградский залив было выпущено 430 тысяч мальков европейского угря.

Работа по развитию проектов аквакультуры в регионе будет продолжена.