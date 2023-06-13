В Калининградский и Куршский заливы осенью выпустят угря

. Фото: Правительство Калининградской области

Молодь угря, завезенная в регион, будет выпущена в акватории Калининградского и Куршского заливов только осенью. Сейчас она подрастает. Об этом стало известно на встрече руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова и губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Напомним, в апреле 2023 года в область была доставлена очередная партия стекловидной личинки угря – 500 кг.

На встрече глава региона отметил, что только в 2022 году впервые за последние 30 лет началось зарыбление водоемов: в Калининградский залив было выпущено 430 тысяч мальков европейского угря.

Работа по развитию проектов аквакультуры в регионе будет продолжена.