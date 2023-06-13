В Калининградскую область завезли 52 тонны зараженной земляники

. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

В трех партиях земляники из Турции и Сербии, которые привезли в Калининградскую область с начала года, был выявлен карантинный вредитель - западный (калифорнийский) цветочный трипс. Всего заражена была ягода весом 52 тонны.

Партии по решению собственника были обеззаражены под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора.

Как сообщает пресс-служба Управления, всего же с начала года было проверено 825 тонн свежих ягод. Их везли из Турции, Сербии, Марокко, Перу и Чили. 8 тонн голубили завезли из Марокко, Перу и Турции.

Интересно, что ягод в этом году привезли на 54 % больше аналогичного периода прошлого года.