Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июня 2023 14:42

Калининградец, избивший приятеля шлифовальной машинкой, отправился в колонию

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В колонию строгого режима отправится житель Калининграда, избивший приятеля шлифовальной машинкой. Инцидент случился в феврале этого года. Тогда мужчины выпивали и схлестнулись в потасовке. Тогда один ударил другого три раза шлифмашинкой по голове.

От полученных ударов мужчина потерял равновесие и упал, после чего получил еще один удар в область груди.

Как сообщает пресс-служба областного суда, пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и травмой груди. Он выжил.

Агрессор получил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.