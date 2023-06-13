Калининградец, избивший приятеля шлифовальной машинкой, отправился в колонию

В колонию строгого режима отправится житель Калининграда, избивший приятеля шлифовальной машинкой. Инцидент случился в феврале этого года. Тогда мужчины выпивали и схлестнулись в потасовке. Тогда один ударил другого три раза шлифмашинкой по голове.

От полученных ударов мужчина потерял равновесие и упал, после чего получил еще один удар в область груди.

Как сообщает пресс-служба областного суда, пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и травмой груди. Он выжил.

Агрессор получил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.