Власти Калининграда начнут заделывать незаконные стоки в мелиоративный канал на ул. Сусанина

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде в районе ул. Сусанина обнаружили незаконный сброс в мелиоративный канал хозяйственно-бытовых стоков. При этом в прошлом году администрация города проводила очистку русла канала.

Проблемный комплекс жилья – на Согласия, 56. Там застройщик установил локальную станцию биологической очистки. Ее, однако, не обсуживают.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Неочищенные стоки сбрасываются в мелиоративный канал. В таких случаях проводится тампонирование выпусков. Прежде чем затампонировать их, проводят лабораторные исследования из каждого зафиксированного выпуска для подтверждения сброса хозяйственно-бытовых стоков», - отметили в мэрии.

Как рассказал и.о. главы администрации Калининграда Игорь Шлыков, район пока не обеспечен сетями канализации. Подключение будет возможно только после строительства северо-западного коллектора, проект реализует областной «Водоканал».

- Уведомили жильцов этой улицы, что им необходимо очищать свои стоки. Такую же работу провели и по улице Рассветной. – сказал он. – У жильцов есть две недели на решение проблемы очистки хозбыта. Сейчас собственникам совместно с УК предстоит запустить станцию биологической очистки и прекратить сброс неочищенных стоков в мелиоративный канал.