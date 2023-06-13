В Калининграде ежи приходят к людям и просят воду

Ежонок, которого выкармливают в «Биосфере Балтики». Фото: Биосфера Балтики

Калининградцы рассказывают о ежах, которые приходят к ним во дворы в поисках воды. Из-за засухи животным (не только ежам) сложно найти влагу.

- Ежи в Калининграде живут давно, их замечают, например, в Центральном районе. Сейчас они выходят пить, потому что засуха. Лужи не собираются, найти воду непросто, - пояснила «КП» руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская.

Она отметила, что сейчас у ежей сезон размножения, они все с малышами.

В организацию «Биосфера Балтики» поступило уже пара ежат. Один, увы погиб, потому что был в критическом состоянии. Еще три – родились прямо в Центре.

- Три ежонка у нас родились от ежей, который в прошлом году мы забрали на «Авито» - девушка пыталась их продать. Мы приехали и пояснили, что с точки зрения законодательства она не права, изъяли ежей. Не успели их выпустить после зимовки, и они родили ежат, - рассказала Юлия.