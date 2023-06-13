В пос. Круглово, у которого горит свалка, зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

Качество воздуха в жилых зонах поселков Круглово и Путилово Зеленоградского района, возле которых горит второй день свалка, контролирует Роспотребнадзор. Исследования 13 июня показали неудовлетворительные результаты. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в пос. Круглово выявлено превышение по показателю «оксид углерода».

Специалисты мониторят ситуацию с 12 июня. Замеряют воздух не только в Круглово и Путилово, но и в зоне детского лагеря «Бригантина».

Воздух проверяют на наличие оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, сажи, аммиаки, метана, формальдегида, бензола и т.д.

«Концентрация остальных контролируемых веществ в поселке Круглово, в поселке Путилово, в зоне организованного отдыха детей «Бригантина» ниже предельно допустимых концентраций», - отметили в региональном Управлении.