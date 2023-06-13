Калининградскую блогершу оштрафуют за запуск дрона и поджог песка на пляже

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Калининградскую блогершу привлекут к ответственности за запуск дрона и разведение огня на пляже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Блогер из Калининграда нарушила закон во время съёмки ролика на пляже в пос. Малиновка Зеленоградского района. Теперь девушка и ее оператор будут привлечены к ответственности», - сообщили в пресс-службе.

На кадрах из ролика видно, что молодые люди разлили и подожгли бензин на берегу моря. При этом происходящее ребята снимали с коптера.

Нарушителей доставили их в отдел полиции, они заплатят штраф.