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НовостиПроисшествия13 июня 2023 17:01

Калининградскую блогершу оштрафуют за запуск дрона и поджог песка на пляже

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Кадр видео

Калининградскую блогершу привлекут к ответственности за запуск дрона и разведение огня на пляже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Блогер из Калининграда нарушила закон во время съёмки ролика на пляже в пос. Малиновка Зеленоградского района. Теперь девушка и ее оператор будут привлечены к ответственности», - сообщили в пресс-службе.

На кадрах из ролика видно, что молодые люди разлили и подожгли бензин на берегу моря. При этом происходящее ребята снимали с коптера.

Нарушителей доставили их в отдел полиции, они заплатят штраф.