На велодорожке на ул. Челнокова образовался провал

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В Калининграде на улице Челнокова образовался провал асфальта. Яма образовалась на велосипедной дорожке.

Как сообщает во вторник, 13 июня, пресс-служба областного «Водоканала», провал дорожного полотна был обследован специалистами-слесарями.

«В рамках обследования территории выявили, что водопроводных и канализационных сетей там нет. Временно огородили площадку и передали информацию в Единую дежурную диспетчерскую службу г. Калининграда для решения вопроса», - отметили в «Водоканале».

Напомним, если вы увидели провал или открытый люк, звоните по телефону горячей линии «Водоканала»: +7 (4012) 555-151, доб.1 (круглосуточно).