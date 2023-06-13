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НовостиДом. Семья13 июня 2023 20:02

В Калининграде ищут волонтера для спасения бельчонка, чью маму раздавила машина

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Биосфера Балтики

В Калининграде в сквере в районе Каштановой аллеи – ул. Яналова заметили одинокого бельчонка. Малыш остался сиротой.

Как рассказала руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская, его маму раздавила машина.

Теперь задача – отловить детеныша.

«Задание повышенного уровня сложности. К рукам бельчонок спускается. Но желательно иметь сачок. Нужны герои на отлов. Сачок можно взять у нас», - написала Юлия.

Она отметила, что помимо сачка желательно иметь перчатки.

13 июня бельчонка отыскать в парке не удалось, поиски будут продолжены 14 июня.