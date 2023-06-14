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НовостиОбщество14 июня 2023 12:24

Калининградцев приглашают на открытый городской пленэр на остров Канта

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде пройдет ежегодный открытый городской молодежный творческий конкурс-пленэр «Ветер Балтики». Как рассказали в городской администрации, принять участие в нем могут все желающие от 10-35 лет.

Достаточно зарегистрироваться до 21 июня.

Победители будут определены в трех возрастных категориях: 10-14 лет, 15-19 лет, 20-35 лет. Участие бесплатное. При себе иметь материалы для рисования.

Пленэр состоится 25 июня на острове им. И. Канта.

Гостей ждут: перфоманс, выступление артистов, поэтов.

Программа здесь.