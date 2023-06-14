В Калининграде на новом рыболовном траулере «Дмитрий Кожарский» подняли флаг

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага России на новом рыболовном траулере «Дмитрий Кожарский».

Как рассказал губернатор Антон Алиханов, принимавший участие в мероприятии, траулер «Дмитрий Кожарский» - это, можно сказать, завод на воде.

«Оборудование рассчитано на вылов и объем круглосуточной заморозки до 105 тонн рыбы в сутки. На предприятии цикл глубокой переработки: делают рыбное филе, консервы, рыбную муку. Это означает, что при производстве продукции практически не остается отходов. Проектом судна предусмотрено все необходимое для безопасной работы и комфортного размещения экипажа из 46 человек», - рассказал глава региона в своем Телеграм-канале.

Судно предназначено для лова и переработки донных пород рыб в Северном рыбохозяйственном бассейне, в основном трески.

«Дмитрий Кожарский» построен на Выборгском судостроительном заводе.

Судно уже передано заказчику, к промыслу приступит этим летом.

Как отметил губернатор, всего будет построено три таких траулера.