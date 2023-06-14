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НовостиОбщество14 июня 2023 6:20

В Пионерском в районе порта открыли деревянный спуск к пляжу

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Пионерского городского округа

В Пионерском завершили установку настила-спуска на пляж. Дощатая дорожка с перилами появилась в районе порта.

Как сообщает администрация Пионерского округа, это дополнительное обустройство пляжа для маломобильных людей.

Дорожкой смогут пользоваться инвалиды-колясочники, мамы с колясками и просто те, кому тяжело или неудобно идти по песку к морю.

В администрации отметили, что конструкция появилась на пляже благодаря местной социально-ориентированной компании.