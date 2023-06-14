Названы самые популярные авто с пробегом в Калининграде

Определены самые популярные модели авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет в Калининградской области. По статистике «Авито Авто» самыми популярными моделями стали Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Kia Rio и Skoda Rapid. Замыкают топ-10 автомобили Skoda Octavia и Kia Sportage.

Отмечается, что количество объявлений о продаже таких авто в январе-мае 2023 года в регионе увеличилось на 73,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом покупательский интерес к 3-5-летним авто с пробегом вырос на 86,5%.

Средняя цена в январе-мае 2023 года составила 2 200 000 рублей. По России средняя цена — 1 875 000 рублей.