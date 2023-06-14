В Гурьевском районе в лесу случился торфяной пожар

Лесной пожар в Гурьевском районе случился 13 июня. В лесном массиве в районе поселка Аистово на заболоченной местности загорелся торф.

Что стало причиной возгорания в лесу, предстоит выяснить.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, торф горел на площади 150 кв.м.

В ликвидации пожара привлекались расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 15 человек и 3 единиц техники, а также пожарной команды местной войсковой части пожарной службы «Гвардейск» в составе 5 человек и 2 единиц техники.

Огонь потушен.