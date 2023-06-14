На пляже в Поваровке мужчина ранил отдыхающего ножом

Конфликт между отдыхающими произошел на пляже в пос. Поваровка. Приятели из одной компании во время застолья начали спорить. Один из них решил отстаивать свою жизненную позицию с помощью ножа.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 48-летний мужчина нанес не менее четырех ударов своему оппоненту. Один удар пришелся в голень.

«Оба участника конфликта легли спать, и лишь на следующий день раненый горожанин обратился в лечебное учреждение, так как порез на ноге продолжал кровоточить», - отметили в полиции.

В итоге 32-летний житель Калининграда с резаной раной ноги был доставлен в больницу. Его другу грозит до двух лет лишения свободы.