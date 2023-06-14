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НовостиСпорт14 июня 2023 8:59

В Калининграде участница Олимпийских игр по керлингу набирает детей в бесплатную секцию

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Юлия Портунова.

Юлия Портунова.

Фото: Елена Тишина

В Калининграде дважды участница зимних Олимпийских игр, вице-чемпионка мира, чемпионка Европы и России по керлингу Юлия Портунова решила организовать детские занятия. Как сообщает пресс-служба областного министерства спорта, она объявила первый бесплатный набор детей с 8 лет в секцию по керлингу.

Занятия будут организованы на специализированной ледовой керлинг-арене спорткомплекса «Пионер», что на одноименном стадионе.

Дети смогут попасть в областную спортшколу по зимним видам спорта. Информация – здесь.