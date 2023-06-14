В Калининградской области аграрии потеряли 259 миллионов рублей из-за засухи

В Калининградской области из-за длительного отсутствия осадков пострадали сельскохозяйственные культуры на площади 15 тыс. га. В денежном эквиваленте это составляет 259 млн руб. Об этом сообщает «АиФ-Калининград» со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Наталью Шевцову.

«Жара и отсутствие осадков для многих хозяйств региона может стать причиной экономического кризиса: им нечем будет возвращать кредиты, в дальнейшем развивать производство и в целом осуществлять свою деятельность», - сказала министр.

Она отметила, что самые большие опасения вызывает ситуация с заготовкой кормов, но засуха спровоцировала остановку роста трав.

По имеющимся данным, на текущую дату в регионе заготовлено 42 тыс. тонн сенажа (14% от плана) и всего 0, 358 тонн сена (1% от плана).

По словам министра, введение режима ЧС станет инструментом для смягчения последствий и позволит начать подготовку документов для обращения в Министерство сельского хозяйства РФ об оказании господдержки из федерального бюджета на компенсацию прямых затрат сельхозпроизводителям области.

Наталья Шевцова предложила ввести дополнительную субсидию в 2, 5 тыс. руб. на га, чтобы стимулировать предприятия заготавливать корма для жизнеобеспечения работы животноводческого комплекса.