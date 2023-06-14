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НовостиОбщество14 июня 2023 9:55

В Багратионовске пройдет бесплатный прием врачей-кардиологов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В пятницу, 16 июня, в Багратионовской центральной районной больнице состоится выездной прием специалистов федерального Центра высоких медицинских технологий. Консультировать пациентов будут врач-кардиолог и врач-аритмолог.

Как рассказали в Центре, прием начнется в 11 часов.

Следующий выездной прием состоится только 7 июля в Мамоново.

Отмечается, что выездные консультации организованы совместно с Министерством здравоохранения Калининградской области, проводятся в рамках территориальной программы ОМС, по направлению лечащего врача, для пациентов бесплатны.