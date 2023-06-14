Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 14 июня

В Калининграде в среду, 14 июня, намечен ряд отключений электроэнергии. Так, «Городские электрические сети» проводят плановые работы по модернизации оборудования.

До 18:00 без электричества будут дома по следующим адресам:

пр-кт Мира. 162-170, 167, 166а, 168а,б, 170а-г, 172а-г, 176, 176а,в,

ул. Радистов, 52, 52а, 54-60, 56б, 59-79,

пер. Цветочный, 6-14, 11, 15, 43,

ул. Менделеева, 61а-г, 76а, 78, 84,

ул. Серж. Мишина, 74,

бул. Л. Шевцовой, 2-20, 3-11, 25а, 2а, 7а,

ул. У. Громовой, 1, 1а,в, 2-8, 2а, 3, 3б, 7, 13б, 27-37, 37а, 40-50, 64.

До 13:00 отключено электроснабжение у потребителей:

ул. Омская, 2-6а (родильный дом № 3), 6б, 7-11, 8-12,

ул. Ореховая, 1-37, 2,

ул. Б. Хмельницкого, 14, 17-37,

пр-кт Ленинский, 133-151,

ул. Багратиона, 81-91, 91а, 93, 95, 93а,

ул. Мл. лейт. Ротко 4-8, 9-15,

ул. Проф. Севастьянова, 27-33.

До 16:00 без электричества будут жильцы на ул. Камской, 14-30, 14а, 38, 40а,б, 42-58, 63, 65а, ул. А. Матросова, 2, 4, 11, 17, 19.

С 13:30 до 18:00 будет отключение электроэнергии по адресам:

ул. Грига 36-48, 54, 56

ул. Фрунзе 73а, 75, 87-91, 97-103, 103а, 105

Светофор: ул. Фрунзе-ул. Грига

ул. Ген.-майора Яновского 5, 7

ул. Томская 21, 24, 26.

Также, по данным городской администрации, на время отключения электроэнергии – до 13:00 не будет холодной воды на ул. Ореховой, 7-19.

До 16:00 отключен светофор на ул. Камская-ул. Б. Окружная.

Во второй половине дня – с 13:30 до 18:00 не будет работать светофор на ул. Фрунзе - ул. Грига.

«Калининградтеплосеть» проводит ремонт и профилактику тепловых источников. В связи с плановыми работами на тепловом источнике в Ленинградском районе с 14 по 27 июня горячая вода отключена по следующим адресам:

ул. Горького, 124-126а, 140-166, 154а, 168а,в, 170, 209-213, 209б,

ул. Гайдара, 100, 102, 111-145, 120, 136,

ул. Ясная, 3-17,

ул. Полк. Ефремова, 1-9, 2-12, 4а,

ул. Балтийская, 1-27, 26-32,

ул. Верещагина, 2-6,

ул. Зеленая, 78-82, 79, 91,

ул. Ф. Воейкова, 9,

б-р Ф. Лефорта, 12-24,

ул. П. Панина, 9,

ул. Согласия, 2, 12-22, 26-32, 39, 41,

ул. Озерная, 25а, 31,

ул. Нарвская, 117.

Еще два тепловых источника остановлены на профилактику с 14 по 27 июня в Центральном районе. В течение двух недель без горячей воды будут жители микрорайона Прегольский, и многоквартирный дом на Советском проспекте, 103а.

Сегодня в течение всего дня для проведения работ на тепловых сетях отключена горячая вода на ул. Л. Иванихиной 1-5,7 (д/сад №85), ул. У. Громовой, 2-20. Горячая вода здесь появится не раньше 22:00.