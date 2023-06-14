Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 14 июня

В Калининграде в среду, 14 июня, намечен ряд отключений электроэнергии. Так, «Городские электрические сети» проводят плановые работы по модернизации оборудования.
До 18:00 без электричества будут дома по следующим адресам:
пр-кт Мира. 162-170, 167, 166а, 168а,б, 170а-г, 172а-г, 176, 176а,в,
ул. Радистов, 52, 52а, 54-60, 56б, 59-79,
пер. Цветочный, 6-14, 11, 15, 43,
ул. Менделеева, 61а-г, 76а, 78, 84,
ул. Серж. Мишина, 74,
бул. Л. Шевцовой, 2-20, 3-11, 25а, 2а, 7а,
ул. У. Громовой, 1, 1а,в, 2-8, 2а, 3, 3б, 7, 13б, 27-37, 37а, 40-50, 64.
До 13:00 отключено электроснабжение у потребителей:
ул. Омская, 2-6а (родильный дом № 3), 6б, 7-11, 8-12,
ул. Ореховая, 1-37, 2,
ул. Б. Хмельницкого, 14, 17-37,
пр-кт Ленинский, 133-151,
ул. Багратиона, 81-91, 91а, 93, 95, 93а,
ул. Мл. лейт. Ротко 4-8, 9-15,
ул. Проф. Севастьянова, 27-33.
До 16:00 без электричества будут жильцы на ул. Камской, 14-30, 14а, 38, 40а,б, 42-58, 63, 65а, ул. А. Матросова, 2, 4, 11, 17, 19.
С 13:30 до 18:00 будет отключение электроэнергии по адресам:
ул. Грига 36-48, 54, 56
ул. Фрунзе 73а, 75, 87-91, 97-103, 103а, 105
Светофор: ул. Фрунзе-ул. Грига
ул. Ген.-майора Яновского 5, 7
ул. Томская 21, 24, 26.
Также, по данным городской администрации, на время отключения электроэнергии – до 13:00 не будет холодной воды на ул. Ореховой, 7-19.
До 16:00 отключен светофор на ул. Камская-ул. Б. Окружная.
Во второй половине дня – с 13:30 до 18:00 не будет работать светофор на ул. Фрунзе - ул. Грига.
«Калининградтеплосеть» проводит ремонт и профилактику тепловых источников. В связи с плановыми работами на тепловом источнике в Ленинградском районе с 14 по 27 июня горячая вода отключена по следующим адресам:
ул. Горького, 124-126а, 140-166, 154а, 168а,в, 170, 209-213, 209б,
ул. Гайдара, 100, 102, 111-145, 120, 136,
ул. Ясная, 3-17,
ул. Полк. Ефремова, 1-9, 2-12, 4а,
ул. Балтийская, 1-27, 26-32,
ул. Верещагина, 2-6,
ул. Зеленая, 78-82, 79, 91,
ул. Ф. Воейкова, 9,
б-р Ф. Лефорта, 12-24,
ул. П. Панина, 9,
ул. Согласия, 2, 12-22, 26-32, 39, 41,
ул. Озерная, 25а, 31,
ул. Нарвская, 117.
Еще два тепловых источника остановлены на профилактику с 14 по 27 июня в Центральном районе. В течение двух недель без горячей воды будут жители микрорайона Прегольский, и многоквартирный дом на Советском проспекте, 103а.
Сегодня в течение всего дня для проведения работ на тепловых сетях отключена горячая вода на ул. Л. Иванихиной 1-5,7 (д/сад №85), ул. У. Громовой, 2-20. Горячая вода здесь появится не раньше 22:00.