Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 10:09

Калининградская область получила более 500 млн. рублей на развитие кемпингов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградская область получит субсидии из федерального бюджета на 2023-24 годы на поддержку «инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения». Такова формулировка в документе, пописанном накануне председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Как сообщил в Телеграм-канале губернатор Антон Алиханов, регион стал получателем более 500 миллионов рублей из федерального бюджета на субсидирование новых кемпингов и глэмпингов.

«В течение месяца приступим к конкурсам для местных предпринимателей», - отметил губернатор.