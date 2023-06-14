Калининградская область получила более 500 млн. рублей на развитие кемпингов

Калининградская область получит субсидии из федерального бюджета на 2023-24 годы на поддержку «инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения». Такова формулировка в документе, пописанном накануне председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Как сообщил в Телеграм-канале губернатор Антон Алиханов, регион стал получателем более 500 миллионов рублей из федерального бюджета на субсидирование новых кемпингов и глэмпингов.

«В течение месяца приступим к конкурсам для местных предпринимателей», - отметил губернатор.