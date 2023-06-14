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НовостиОбщество14 июня 2023 10:21

По мосту на улице Суворова после ремонта пустят реверсивное движение

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда

Движение по мосту на Суворова сделают реверсивным, как на улице Киевской.

Однако, по данным городской администрации, это произойдет только в следующем году, когда работы на подходах к мосту будут полностью завершены.

Срок окончания работ – 28 апреля.

Однако, пустить машины по мосту обещают уже осенью, к сентябрю.

«Осенью, когда начнут сооружать новые тротуары, тащить под ними коммуникации, устанавливать освещение, одну из полос магистрали займет строительная техника, по остальным смогут ездить машины», - рассказали в городской администрации.