По мосту на улице Суворова после ремонта пустят реверсивное движение

. Фото: администрация Калининграда

Движение по мосту на Суворова сделают реверсивным, как на улице Киевской.

Однако, по данным городской администрации, это произойдет только в следующем году, когда работы на подходах к мосту будут полностью завершены.

Срок окончания работ – 28 апреля.

Однако, пустить машины по мосту обещают уже осенью, к сентябрю.

«Осенью, когда начнут сооружать новые тротуары, тащить под ними коммуникации, устанавливать освещение, одну из полос магистрали займет строительная техника, по остальным смогут ездить машины», - рассказали в городской администрации.