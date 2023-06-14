В Калининграде задержан курьер телефонных мошенников, который забирал деньги у пенсионеров

В Калининграде полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые запугивали горожан обвинениями в госизмене.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 31-летний мужчина забрал деньги у пенсионеров. Жертвами аферистов стали пятеро калининградцев, ущерб составил более 1 млн рублей.

По данным полиции, злоумышленники использовали новую уловку: они убеждали пожилых людей в том, что сотрудники банка от их лица переводили деньги на Украину, за что пострадавшим грозит уголовное дело о госизмене.

Для большей убедительности подручный аферистов привозил с собой фальшивое письмо на бланке якобы из банка.

Злоумышленник заключен под стражу.