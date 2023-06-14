В Калининградской области взялись за ремонт дорог к морю

. Фото: Правительство Калининградской области

Ремонт трех дорог, ведущих к местам летнего отдыха, проводят в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как рассказали 14 июня в министерстве развития инфраструктуры, речь идет о трассах «Зеленоградск - Приморск через Светлогорск», «Калининград - Зеленоградск» и «Романово – Пионерский – Сальское - Янтарный».

На дороге «Зеленоградск - Приморск» ремонтируют участок более 14,5 километров от Светлогорска до Красноторовки. Здесь срок завершения работ до конца сентября.

Трассу «Калининград - Зеленоградск» ремонтируют от поселка Березовка до Муромского. Завершить планируется до 5 сентября.

Также, по данным пресс-службы областного правительства, идет ремонт более 26 километров участка дороги от Романово до границ Янтарного. Завершить работы планируется до конца октября.

Всего в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведутся работы на 13 участках региональных дорог и на 17 мостах. Общая протяженность ремонта более 200 километров.