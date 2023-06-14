В Калининграде врачи кардиоцентра спасли мужчину из Самары с разрывом грудной аорты

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Фото: Пресс-служба кардиоцентра
Специалисты калининградского федерального Центра высоких медицинских технологий спасли пациента с разрывом грудной аорты. Как рассказали в Центре, 67-летний житель Самарской области был доставлен с подозрением на аневризму грудной аорты.
Медики выявили частичный разрыв грудной аорты с образованием гематомы, которая сдавливала органы и сместила трахею.
Аневризма по форме напоминала мяч и была более 8 сантиметров в диаметре. Она оказывала большое давление на легкое мужчины, вызывая дыхательную недостаточность. Об этом рассказал замглавного врача по хирургии Виктор Цой.
- Даже небольшой кашель в любой момент мог привести к полному разрыву аневризмы и стать фатальным для пациента, - сказал врач.
Отмечается, что сложность была и в том, что у пациента риск открытой операции на сердце был крайне высок из-за недавно перенесенного инсульта.
Операция прошла успешно благодаря высококвалифицированным специалистам.