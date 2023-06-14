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НовостиПроисшествия14 июня 2023 11:29

Продолжается открытое горение: Что происходит на свалке мусора в Круглово

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В поселке Круглово продолжается пожар на мусорном полигоне. Тушат его уже третьи сутки. Ситуацию осложняет засушливая погода и особенность горения свалок – мусор тлеет и сильно дымит.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального МЧС, 14 июня по состоянию на 13.00 на полигоне отходов в районе Круглово всего работают 36 человек и 15 единиц техники.

«Наблюдается очаговое открытое горение на общей площади 500 кв. м.», - отметили в МЧС.

У свалки пожарные дежурят круглосуточно.