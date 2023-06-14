Где в Калининграде привиться от коронавируса на неделе до 18 июня

В Калининградской области продолжают работать мобильные прививочные пункты, где можно вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Как рассказали в региональном Минздраве, на неделе до 18 июня включительно мобильный пункт вакцинации будет открыт в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30), вход со стороны Гвардейского проспекта, 3-й этаж. Привиться там можно с 10:00 до 18:00 с перерывом с 14:30 до 15:00.

Кроме того, в субботу и воскресенье, 17 и 18 июня, с 10:00 до 18:00 будет работать прививочный пункт в ТЦ «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2, с восточного входа). Т

акже вакцинироваться от ковида можно в поликлинике по месту прикрепления.