В Калининградском зоопарке крокодила Ипполита перевели в уличный вольер

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Фото: Калининградский зоопарк
В Калининградском зоопарке крокодил по кличке Ипполит переехал из зимнего павильона в летний вольер. Переселяли гиганта, накрыв одеялом. Впрочем, крокодила это не смутило, поскольку он слишком флегматичен и спокоен.
Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.
Интересно, что про самого здоровяка мало что известно. Его биография окутана мраком и тайнами.
«Ипполит – нильский крокодил. Про него все неизвестно. Ему лет примерно 30, но точно неизвестно. Откуда приехал — неизвестно, сколько живет в зоопарке — неизвестно. Крокодил-загадка», - рассказали в зоопарке.
Специалисты сказали, что после переезда потребуется некоторое время, чтобы животное отошло от стресса.