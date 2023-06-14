В Калининградском зоопарке крокодила Ипполита перевели в уличный вольер

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке крокодил по кличке Ипполит переехал из зимнего павильона в летний вольер. Переселяли гиганта, накрыв одеялом. Впрочем, крокодила это не смутило, поскольку он слишком флегматичен и спокоен.

Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Интересно, что про самого здоровяка мало что известно. Его биография окутана мраком и тайнами.

«Ипполит – нильский крокодил. Про него все неизвестно. Ему лет примерно 30, но точно неизвестно. Откуда приехал — неизвестно, сколько живет в зоопарке — неизвестно. Крокодил-загадка», - рассказали в зоопарке.

Специалисты сказали, что после переезда потребуется некоторое время, чтобы животное отошло от стресса.