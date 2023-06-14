Опубликована программа бесплатного Фестиваля правильного кино

В Калининградском областном историко-художественном музее с 15 июня по 10 июля состоятся показы фильмов в рамках второго этапа II Майского фестиваля правильного кино, приуроченного к празднованию Дня России. Как рассказали организаторы, вход на показы для зрителей свободный.

Программа показов:

15 июня в 10:00 – Детский блок. Анимация. Альманах (6+)

23 июня в 11:30 – Детский блок. Короткометражки. Альманах (6+);

26 июня в 10:00 – «Великие кадеты русской истории» (6+);

6 июля в 11:30 – Блок. Короткометражки. Альманах (6+);

10 июля в 11:00 – «Обожженное детство» (12+).

Фильмы будут демонстрировать в конференц-зале на втором этаже музея.

Подробное расписание здесь.