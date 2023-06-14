Калининградская спортсменка завоевала серебро первенства России по тхэквондо

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Фото: министерство спорта Калининградской области
Калининградская спортсменка стала серебряным призером первенства России по тхэквондо, которое прошло в Ростовской области.
Спортсмены не старше 14 лет из 50 регионов РФ соревновались в городе Шахты.
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, сильнейшей в составе сборной федерации олимпийского тхэквондо Калининградской области стала София Толкачева.
Победив в четырех поединках из пяти, калининградка выиграла серебро в весовой категории «до 59 кг».
Теперь спортсменка выступит на июльском международном турнире в Таиланде, а в октябре представит страну на первенстве Европы в Белграде.