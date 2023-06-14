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НовостиСпорт14 июня 2023 13:57

Калининградская спортсменка завоевала серебро первенства России по тхэквондо

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: министерство спорта Калининградской области

Калининградская спортсменка стала серебряным призером первенства России по тхэквондо, которое прошло в Ростовской области.

Спортсмены не старше 14 лет из 50 регионов РФ соревновались в городе Шахты.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, сильнейшей в составе сборной федерации олимпийского тхэквондо Калининградской области стала София Толкачева.

Победив в четырех поединках из пяти, калининградка выиграла серебро в весовой категории «до 59 кг».

Теперь спортсменка выступит на июльском международном турнире в Таиланде, а в октябре представит страну на первенстве Европы в Белграде.