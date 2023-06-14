В Калининград хотят запустить авиарейсы из Тамбова

Главы подписали договор. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградская и Тамбовская области договорились о сотрудничестве. Соглашение главы регионов подписали 14 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщает пресс-служа областного правительства, речь идет о партнерстве в торгово-экономической, научно-технической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.

Антон Алиханов отметил, что Тамбовская область представляет для Калининградской области большой интерес.

А тамбовский губернатор Максим Егоров обратил внимание, что Тамбовская область активно развивает туризм.

- В планах – открыть авиационное сообщение между нашими регионами. Отмечу, что в Тамбове сейчас единственный действующий аэропорт в Черноземье. Идет модернизация аэропортового комплекса и, надеюсь, уже в ближайшей перспективе запустим рейсы в Калининград. Это будет способствовать росту туризма, - сказал Максим Егоров.

Отметим, Тамбовская область стала 36 субъектом РФ, с которым у Калининградской области действует соглашения о сотрудничестве.