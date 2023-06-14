Калининградка, сбившая насмерть 88-летнюю пенсионерку, получила год колонии-поселения

Приговор женщине-водителю, по вине которой в ДТП погибла пенсионерка, вынесен в суде Зеленоградска. Еще в декабре 2017 женщина за рулем «Ауди» в Зеленоградске сбила 88-летнюю пенсионерку, приходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончалась в медицинском учреждении.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, длительное время женщина скрывалась от суда и была задержана в декабре 2022 в Москве, не признавала свою вину.

Суд назначил женщине наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Ей запретили управлять автомобилем сроком на 2 года и 11 месяцев.