Животные, корма и рыба: Что вывозят из Калининградской области в регионы РФ

Более 569 тысяч тонн продукции животного происхождения направлено из Калининградской области в другие регионы России с начала года.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, основными видами продукции, которую вывозили в другие регионы стали:

- корма и кормовые добавки, соевый шрот (396,4 тысяч тонн);

- мясо и мясопродукты (91,8 тыс. тонн);

- рыбная продукция (72,6 тыс. тонн);

- молочная продукция (7,1 тонны);

- живые животные (13 436 голов).

В Управлении отметили, что вся перемещаемая продукция была признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении.