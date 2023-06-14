Животные, корма и рыба: Что вывозят из Калининградской области в регионы РФ

Более 569 тысяч тонн продукции животного происхождения направлено из Калининградской области в другие регионы России с начала года.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, основными видами продукции, которую вывозили в другие регионы стали:
- корма и кормовые добавки, соевый шрот (396,4 тысяч тонн);
- мясо и мясопродукты (91,8 тыс. тонн);
- рыбная продукция (72,6 тыс. тонн);
- молочная продукция (7,1 тонны);
- живые животные (13 436 голов).
В Управлении отметили, что вся перемещаемая продукция была признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении.