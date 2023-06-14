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НовостиПроисшествия14 июня 2023 16:10

Уровень содержания взвешенных веществ в воздухе в районе Круглово превышен почти в два раза

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

В жилой части поселка Круглово, возле которой горит свалка мусора, выявлено превышение оксида углерода в воздухе. Также по результатам завершенных в лаборатории исследований уровень содержания взвешенных веществ в воздухе в районе Круглово превышает гигиенический норматив в 1.68 раз.

Об этом в среду, 14 июня, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Качество воздуха измеряют с 12 июня. Исследования проводятся ежедневно. Отбор проб воздуха осуществляется с помощью аспиратора, исследования проводятся на газоанализаторе.

Отмечается, что по другим показателям воздух у Круглово, Путилово и центра отдыха детей «Бригантина» в норме.