Уровень содержания взвешенных веществ в воздухе в районе Круглово превышен почти в два раза

. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

В жилой части поселка Круглово, возле которой горит свалка мусора, выявлено превышение оксида углерода в воздухе. Также по результатам завершенных в лаборатории исследований уровень содержания взвешенных веществ в воздухе в районе Круглово превышает гигиенический норматив в 1.68 раз.

Об этом в среду, 14 июня, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Качество воздуха измеряют с 12 июня. Исследования проводятся ежедневно. Отбор проб воздуха осуществляется с помощью аспиратора, исследования проводятся на газоанализаторе.

Отмечается, что по другим показателям воздух у Круглово, Путилово и центра отдыха детей «Бригантина» в норме.