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НовостиПроисшествия14 июня 2023 16:37

Парикмахер из Калининграда стригла клиентов на дому и продавала им марихуану

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В съемной квартире на улице Печатной полицейские нашли более 154 граммов марихуаны, электронные весы и упаковочный материал. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, 30-летняя женщина оказывала услуги парикмахера на дому, а покупателей каннабиса искала среди клиентов.

Были задержаны двое местных жителей. Девушка-парикмахер находится под подпиской о невыезде, ее сожитель – под домашним арестом.

Также полицейские вышли на след еще двух наркоторговцев. У одного из них дома также нашли марихуану весом более 180 граммов, у второго – 138 граммов.

Возбуждены уголовные дела.