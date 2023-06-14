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НовостиПолитика14 июня 2023 16:55

Самолеты Су-27 провели учебный бой над Балтийским морем

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

Истребители Су-27 над Балтийским морем провели полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в небе особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах.

«При выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-27 в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника», - сообщает пресс-служба Балтфлота.

В полетах было задействовано около 10 экипажей Су-27 морской авиации Балтийского флота.