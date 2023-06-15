В Калининграде доноры на площади Победы сдали более 40 литров крови

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде прошла донорская акция, приуроченная ко Всемирному дню донора крови.

В течение пяти часов забор крови производился в передвижном комплексе областной станции переливания крови на площади. Второй площадкой стало само учреждение на улице Чкалова.

Как рассказали на станции, в акции приняли участие 86 человек, удалось собрать более 40 литров цельной донорской крови.

– Донорская кровь нужна всегда, поэтому очень приятно, что люди к нам по-прежнему идут и участвуют в таких мероприятиях. Дефицита крови и ее компонентов у нас нет – мы стараемся его не допускать, – сказала главный врач станции переливания крови Нина Кабанчук.